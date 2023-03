Sei Nazioni, Italrugby sconfitta 29-17 dal Galles

ROMA (ITALPRESS) – Quarta sconfitta consecutiva (terza casalinga)

per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2023. Sul prato dell’Olimpico di

Roma, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione

del torneo da Francia, Inghilterra e Irlanda, si sono arresi al Galles con il punteggio di 29-17. Quattro mete per gli ospiti (di cui una tecnica), due per l’Italia. Gara indirizzata sin dall’inizio con le due squadre al riposo sul 22-3 per il Galles. La meta ad inizio ripresa di Negri ha galvanizzato gli azzurri, ma gli avversari hanno subito ripristinato il divario nel punteggio. La seconda meta italiana con Brex a 12′ dalla fine ha animato il finale, ma i gallesi hanno retto. Gli azzurri, che sono ultimi in classifica, torneranno in campo sabato prossimo in Scozia.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).