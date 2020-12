Soriano risponde a Verdi, Torino-Bologna finisce in parità

TORINO (ITALPRESS) – Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A, il Torino non riesce a tornare alla vittoria e pareggia contro il Bologna per 1-1. All’iniziale vantaggio di Verdi risponde Soriano. I granata, reduci da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate, perdono l’occasione di rimettersi in carreggiata e restano al penultimo posto a quota 7 punti, mentre i felsinei, dopo il pareggio con lo Spezia, conquistano un altro punto che non smuove di molto la classifica. Avvio aggressivo del Torino che cerca di prendere subito le redini del gioco, ma la prima grande occasione ce l’hanno gli uomini di Mihajlovic con Svanberg che da fuori area calcia di potenza e prende in pieno la traversa a Milinkovic-Savic battuto. La risposta dei granata arriva direttamente da Belotti: gran diagonale di De Silvestri che evita il vantaggio del Torino chiudendo il centravanti dopo il bel cross dalla destra di Rincon. Nessuna delle due formazioni sembra voler accelerare i ritmi e il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa il Torino aumenta i giri del motore, ma nelle prima battute di gioco viene a mancare lo spettacolo: molti falli, tanti errori e poche occasioni. Il match riesce a sbloccarsi al minuto 69 con un’incertezza fatale di Da Costa che sbaglia clamorosamente intervento e si butta dentro la porta il pallone su una punizione di Verdi.

La felicità del Torino non dura molto perchè, dopo aver sfiorato l’1-1 con Palacio, al 78′ il Bologna riprende la partita: grandissima palla di Vignato che di esterno serve Soriano. Il numero 21 rossoblù supera l’estremo difensore granata per un altro gol dell’ex e il sesto centro stagionale. A nulla servono i 4 minuti di recupero, il risultato non va oltre l’1-1.

(ITALPRESS).