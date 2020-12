Calcio Promozione – Asola, pranzo di Natale con distanziamento

ASOLA Si è svolto ieri, con tutti gli accorgimenti necessari, visto il periodo Covid, il pranzo di Natale dell’Asola Calcio, presso il ristorante “Officina del Gusto”. Hanno portato il loro saluto il sindaco Giordano Busi e il vice Luciano Carminati, a fare gli onori di casa ovviamente il patron Massimo Tozzo. Ha presenziato anche l’ex consigliere regionale del Comitato Lombardia Paola Rasori. «E’ stato bello ritrovarsi, da due mesi non vedevamo i ragazzi – ha detto Tozzo -, era giusto dare un segnale di presenza per progettare il futuro non appena sarà possibile».