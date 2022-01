Start up, Mega Holding promuove un aumento di capitale in Remeo

ROMA (ITALPRESS) – MEGA Holding, società di investimento attiva in startup innovative e in attività di private equity in società small cap, ha sostenuto la sua partecipata Remeo, brand di gelato italiano attiva in UK, organizzando il fund raising necessario a raggiungere gli obiettivi di espansione del business plan triennale, per l’occasione è stato sottoscritto un aumento di capitale. L’operazione si avvale dell’apporto di altri investitori, internazionali con lunga esperienza nel settore food retail tra i quali Georg Gruber, Ceo di Nandos Grocery.

Remeo Gelato, che ha già una forte presenza nella GDO nel Regno Unito, in particolare Waitrose, Whole Foods, Ocado, Tesco oltre ai Magazzini Harrods, ora troverà nuovo impulso nel lancio di una propria piattaforma DtoC e nell’apertura di nuovi mercati, il primo in pipeline è la Francia che partirà in primavera.

“Con la nostra iniziativa vogliamo offrire concrete opportunità di sviluppo al marchio Remeo, che rappresenta una delle eccellenze nella produzione italiana di gelato”, sottolinea Marco Boroli, founding partner & executive chairman di MEGA Holding, aggiungendo che “tra gli obiettivi ci sono la crescita del fatturato, ma anche l’allargamento su vasta scala della conoscenza del brand. Un’attività che il founder e CEO Jacopo Cordero di Vonzo e il suo team svilupperanno in continuità con i valori e l’eccellenza di Remeo, cercando di esaltarne la specificità e la forza qualitativa. Crediamo in progetti innovativi che creino valore per l’intera comunità, per questo puntiamo soprattutto su elementi quali la flessibilità, la dinamicità e l’intraprendenza delle aziende”.

Food Capital Ventures è il veicolo creato da MEGA Holding, in partnership con Eagle Capital Ventures, per gestire gli investimenti nei settori Food Retail, Food Product e Food Technology. In portafoglio, spiega Boroli, “oltre a Remeo ci sono quote rilevanti anche di Martesana e This is Not a Sushi Bar. Individuiamo società in fase di start up – precisa – o comunque early stage con grande potenziale e un progetto di sviluppo di lungo periodo. Investiamo e poi affianchiamo l’imprenditore nel perseguire gli obiettivi prefissati”.

MEGA Holding si avvale, inoltre, del Digital Capital Ventures per la gestione degli investimenti nel settore dei servizi digitali e nei media.

“Cerchiamo giovani di talento, capaci di far crescere le loro idee sul mercato e a loro offriamo competenza, professionalità e investimenti credibili”, conclude.

