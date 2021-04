Strage in una abitazione del Torinese, 4 morti

TORINO (ITALPRESS) – A Rivarolo Canavese (TO) alle 3.15 circa, all’interno di una abitazione privata, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno trovato 4 persone morte. Il decesso risaliva alle ore precedenti. Le vittime erano state raggiunte da colpi arma da fuoco esplosi da un pensionato che si è sparato al volto poco prima dell’accesso dei carabinieri da un balcone dell’appartamento con l’ausilio dei vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Le persone decedute sono la moglie e un figlio disabile del pensionato e una coppia di anziani coniugi, proprietari dell’ abitazione nella quale viveva l’omicida, che abitavano al piano di sopra. Per l’omicidio è stata utilizzata una pistola regolarmente detenuta.

(ITALPRESS).