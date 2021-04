Tamburello Serie A maschile – Castellaro, debutto sul velluto. Il derby al Guidizzolo

MANTOVA Per il timore del maltempo tre gare su cinque di serie A sono state anticipate a ieri. E lo spettacolo non è mancato, con grande gioia degli addetti ai lavori. Tutti a caccia del Castellaro nella stagione della rinascita dopo un 2020 annullato per la pandemia, e i campioni d’Italia 2019 hanno risposto presente. Ottima partenza quindi per i ragazzi del dt Baldini, che da pronostico hanno superato in casa il Sabbionara per 2-0. Tutto tranquillo: dopo un primo set per certi versi anche combattuto, i collinari hanno accelerato nel secondo. «Buon debutto per noi – afferma patron Arturo Danieli – Nessun problema, la squadra è sulla strada giusta».

Nel primo derby stagionale, grande battaglia sul campo della matricola Castiglione che solo al tie break si è arresa all’esperto Guidizzolo. Primo set vinto con numerosi 40 pari: la squadra di Ruffoni ha dato subito segno di unità e voglia di fare bene. Dopo però è rimasta un po’… inebriata dalla vittoria e si è rilassata, mentre gli avversari prendevano le redini dell’incontro portandosi avanti di 4 con tanti errori da parte del Castiglione. C’è stata una reazione, ma il Guidizzolo ha chiuso il set a suo favore. Il tie break è iniziato in parità 3-3, poi qualche errore in più dei locali ha spianato la strada al Guidizzolo 5-8. Complessivamente una prestazione soddisfacente per la neopromossa, ma resta la necessità da parte di tutti di continuare a lavorare e crescere. Errori da entrambe le parti con un inizio buono, dopo un anno di stop. Sicuramente la strada sarà in salita, c’è da migliorare però la squadra c’è.

Nell’ultimo anticipo il Ceresara è stato sconfitto per 2-0 dal Sommacampagna. Nei due set, dopo un iniziale equilibrio, i veronesi hanno allungato il passo e chiuso a proprio favore.

1ª GIORNATA

Giocate ieri (sabato 10 aprile)

Castellaro-Sabbionara 2-0

Castiglione-Guidizzolo 1-2

Sommacampagna-Ceresara 2-0

Oggi (ore 15.30)

Arcene-Cavaion

Cremolino-Solferino

Riposa Tuenno