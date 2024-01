Roverbella: alle elezioni si prospetta la corsa di una sola lista

ROVERBELLA Il freddo pungente di questi giorni a Roverbella non è il solo elemento che induce le persone, e in particolare gli amministratori locali, da quelli della maggioranza a quelli dell’opposizione, a restare ben abbottonati. Anche il clima “freddo” legato alla prossima tornata elettorale del 9 giugno, che comprende non solo le europee, ma soprattutto le amministrative, infatti, si fa sentire. Nessuno si sbilancia, nessuno ufficializza le proprie posizioni tutti sono impegnati a comprendere quali passi compiere per riuscire ad ottenere la fiducia dei cittadini del capoluogo e delle frazioni. Gli spifferi, o meglio le voci di corridoio, però non mancano e sono quelli che al momento creano i pretesti per qualche ipotesi sul futuro. In primo luogo viene dato per certo che la lista di maggioranza che sostiene l’operato dell’attuale giunta guidata dal sindaco Mattia Cortesi ovvero Officina Civica si ripresenterà.

Anche se, poi, in molti danno per scontata la ricandidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino, visto anche l’enorme mole di lavoro compiuto nel corso del mandato per far crescere sotto molteplici aspetti il territorio e la comunità. Da parte sua, a tal proposito, Cortesi, sino ad oggi, ad onor del vero, non ha espresso alcuna dichiarazione che lasci intendere chiaramente quale sia la sua volontà. Sull’altro fronte ovvero quello de La Nuova Roverbella, lista civica d’opposizione, il discorso è praticamente il medesimo: “stiamo valutando la situazione”. Nessuno di questo raggruppamento, capogruppo compreso, ovvero Antonella Annibaletti, è nelle condizioni di fornire indicazioni che facciano comprendere quale sia la decisione assunta. A questo punto, sempre gli spifferi o le voci di corridoio, non escludono anche uno scenario del tipo: alle prossime amministrative si presenterà una sola lista. Qualora ciò dovesse accadere, per evitare il commissariamento, chi si presenterà alle amministrative del 9 giugno dovrà raggiungere almeno la quota del 40% dei consensi per potersi insediare e governare il Comune di Roverbella per il nuovo mandato.