Tajani “Relazioni transatlantiche priorità per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Usa sono un nostro grande partner, siamo a lavoro già da ora per rinforzare i legami solidissimi che abbiamo. Le relazioni transatlantiche sono la priorità per il governo italiano, noi lavoreremo con l’amministrazione Trump che arriverà agli inizi di gennaio e credo che si potrà discutere di molte questioni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Sky Tg24.“Quella della Nato è fondamentale, noi vogliamo una Ue più forte all’interno della Nato e le richieste degli Usa sono ragionevoli, ma bisogna comprendere quali sono i tempi necessari. Dobbiamo fare passi in avanti per la difesa europea all’interno di una alleanza che è anche politica”, aggiunge.“Non vedo problemi per l’elezione di Trump, lui ha una naturale propensione e simpatia nei confronti dell’Italia. Questo è un fatto importante. Sono convinto che, come abbiamo lavorato bene con l’amministrazione Trump in passato e con quella di Biden, lavoreremo bene anche con questa”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).