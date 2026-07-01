Assessore Terzi: pubblicata la gara per la realizzazione della Variante

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della Variante di Goito. È stata pubblicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori della nuova infrastruttura lungo la ex strada statale 236, opera strategica finanziata interamente da Regione Lombardia con 134,7 milioni di euro a valere sul ‘Piano Lombardia’ per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione nel Mantovano.

Il bando di gara, predisposto da Concessioni autostradali lombarde (Cal) e pubblicato martedì 30 giugno, resterà aperto fino al 5 agosto 2026 per la presentazione delle offerte.

“Con la pubblicazione del bando – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – manteniamo un impegno concreto assunto con il territorio. Regione Lombardia ha fatto la propria parte assicurando tutte le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera, come dimostra da ultimo l’integrazione di 9,8 milioni di euro stanziati lo scorso giugno. La gara è stata bandita da Cal nei tempi programmati e questo ci consente prevedere la consegna dei lavori a febbraio 2027. L’obiettivo è restituire ai cittadini e alle imprese una viabilità più sicura, alleggerendo il traffico nel centro abitato e migliorando significativamente la fluidità della circolazione lungo un collegamento strategico tra le province di Mantova e Brescia”.