Zanardi sottoposto a un intervento di neurochirurgia

SIENA (ITALPRESS) – Alex Zanardi è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena: colpa di un incidente avvenuto nel pomeriggio, lungo la statale 146 di Chianciano, a Pienza. Il 53enne bolognese, ex pilota di Formula Uno e pluricampione paralimpico, stava prendendo parte a una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, un tour che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Poi, attorno alle 17, sulla strada che porta a San Quirico d’Orcia, lo scontro con un mezzo pesante. “Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex: all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria. E ha fatto una manovra azzardata”, la testimonianza di Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo, che era poco distante. I compagni di staffetta hanno dato subito l’allarme e mentre sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia municipale della sezione Amiata-Valdorcia, Zanardi veniva trasportato con l’elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria alle Scotte. “E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”, recita il primo bollettino medico.

(ITALPRESS).