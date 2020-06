MANTOVA Una piccola impennata di casi di contagio a Mantova oggi 19 giufno, dove secondo i dati forniti dalla rpefettura si sono resgistrati 11 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 3333 dall’inizio della pandemia. Quattro dei nuovi casi sono stati registrati a Viadana, il primo comune mantovano in cui è stato registrato un caso di coronavirus. Per contro ieri nessuna vittima di Covid-19 nel Mantovano.