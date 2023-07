A Castellucchio tre serate dedicate al grande schermo: ricavato a sostegno di Latoumano

Castellucchio Tre sere dedicate al grande schermo verranno proposte a Castellucchio dal 27 al 29 luglio nell’ambito della rassegna cinematografica dal titolo “Cinema all’aperto” che verrà proposta nel parco di villa Emma. L’iniziativa sarà a sfondo benefico, appuntamenti a sostegno dell’associazione Latoumano, e verrà promossa dai responsabili di villa Emma con il patrocinio del Comune. La selezione delle pellicole proposte e le proiezioni, che inizieranno tutte alle 21.15, saranno a cura de Il cinema del Carbone, circolo cinematografico. La serata inaugurale sarà dedicata ad uno dei capolavori a firma Giuseppe Tornatore ovvero “Nuovo Cinema Paradiso”. L’ingresso in questa occasione sarà gratuito grazie al contributo fornito dal Comune. Il giorno successivo sarà la volta de “Il silenzio grande” di Alessandro Gasman; in questa occasione il biglietto d’ingresso sarà di 10 euro, 5 per i bimbi fino ai 12 anni, e comprenderà anche la degustazione di lambruschi e salumi. La rassegna si concluderà con la proiezione del film “Mia e il leone bianco”; anche in questo caso il biglietto d’ingresso sarà di 10 euro, 5 euro per i bimbi fino ai 12 anni, in quanto verranno messe a disposizione del pubblico birra o bibita e popcorn. Nel caso di maltempo le proiezioni verranno rinviate a data da destinarsi. (p.b.)