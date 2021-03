Tornano gli Open Days online del Politecnico di Milano: 180 appuntamenti per le future matricole

MANTOVA – Forte dei risultati della prima indagine occupazionale sui suoi laureati a cinque anni dal titolo (il 98% dei laureati magistrali italiani del Politecnico di Milano è occupato con un guadagno medio netto di 2.063 euro), l’ateneo riparte anche quest’anno con gli Open days online dedicati alle future matricole, non più un solo giorno, ma dal 17 al 27 marzo una ricca offerta di iniziative online, 180 appuntamenti fra webinar, presentazioni, video e visite virtuali per conoscere l’ateneo, che potranno essere seguiti in sicurezza da casa.

In dettaglio l’indagine ci dice anche che l’82% è un lavoratore dipendente e l’88% gode di un contratto a tempo indeterminato. Il 92% è occupato in ambito privato e il 55% lavora per una PMI. Il mercato italiano rimane il principale mercato di sbocco anche dopo 5 anni dalla laurea (l’82% lavora in Italia).

Il 95% dei laureati magistrali italiani nelle aree Architettura e Design risulta occupato a 5 anni dalla laurea, percentuale che raggiunge il 99% per i laureati magistrali italiani in area Ingegneria.

A dimostrazione del fatto che un buon titolo di studi sia importante per il proprio futuro lavorativo… e per investire sul futuro bisogna ben cominciare… da oggi è disponibile la pagina web degli Open Days del Politecnico di Milano con il programma, le modalità di registrazione, le testimonianze di studenti, i servizi allo studente, i test di ingresso, le tasse e le borse di studio.

Questo il link a cui collegarsi: http://www.polimi.it/open-days-2021