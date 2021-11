Gonzaga, “Solo una donna” in scena al Comunale

GONZAGA Giovedì 18 novembre, alle ore 21, andrà in scena al Teatro Comunale di Gonzaga “Solo una donna”, monologo liberamente tratto dal testo di Franca Rame, interpretato da Beatrice Cotifava.

Inserito nel programma di iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità di Gonzaga per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la pièce si caratterizza per la capacità di affrontare che con ironia di un tema drammatico e purtroppo sempre attuale: la violenza sulle donne.

Maria, il personaggio di questa storia, è una donna tenuta chiusa in casa dal marito, continuamente oppressa dal cognato che la maltratta, dalle faccende di casa, dalla solitudine che vive e cerca conforto nelle piccole cose: per questo motivo quando si accorge che di fronte al suo palazzo c’è una nuova dirimpettaia, entusiasta come mai inizia a raccontarle tutta la sua vita, dai dettagli più piccanti a quelli più intimi e riservati.

Il finale è un forte colpo di scena in cui la donna, dopo un elevato momento di stress e caos, decide sotto consiglio della vicina di sbarazzarsi dei suoi problemi tramite una soluzione…inaspettata.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera: prenotazione consigliata tel. 0376 58147 biblioteca@comune.gonzaga.mn.it, accesso consentito solo con Green Pass.