Rally – Alex Arnaldini (Solferino Pecso) a pieno ritmo

SOLFERINO Domenica scorsa, sulla pista di Vighizzolo d’Este, gli equipaggi della Solferino Rally Pecso hanno fatto la voce grossa nella gara valevole per il Campionato Italiano Unicef: in categoria D2 Alessandro Arnaldini ha sfiorato la vittoria giungendo secondo su Proto Kavasaki, mentre Michele Bertoldo ha portato il proto Suzuki in quinta posizione e Danilo Arnaldini in ottava; nella categoria B il veloce Luigi Faccincani finiva terzo con la Fiat Punto Proto. Nel vicino Piemonte, al Rally Città di Torino, l’equipaggio Barosi-Treccani ha portato la propria Peugeot 309 GTI sul terzo gradino di classe, undicesimo assoluto nella regolarità sport.