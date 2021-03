Contagi secondo Regione Lombardia: Mantova +62

MILANO A fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 4.328.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 22.996 (di cui 19.320 molecolari e 3.676 antigenici) totale complessivo: 7.002.672

– i nuovi casi positivi: 2.301 (di cui 92 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 527.359 (+4.328), di cui 4.325 dimessi e 523.034 guariti

– in terapia intensiva: 597 (+24)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.200 (+142)

– i decessi, totale complessivo: 28.790 (+52)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 676 di cui 230 a Milano città;

Bergamo: 199;

Brescia: 485;

Como: 152;

Cremona: 84;

Lecco: 63;

Lodi: 36;

Mantova: 62;

Monza e Brianza: 309;

Pavia: 43;

Sondrio: 65;

Varese: 85.