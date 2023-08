Calcio Serie C – Mantova e la questione stadio. Palazzi: “Stiamo facendo la stima dei lavori per i distinti”

Mantova Incalzato dai tifosi, il sindaco Mattia Palazzi ha risposto sul tema legato allo stadio, commentando un post su facebook. «Sui distinti si sta stimando l’intervento. I numeri negli ultimi anni non hanno mai richiesto che venissero riaperti. L’assessore Martinelli – prosegue – ha incontrato il Presidente Piccoli qualche giorno fa, spiegando altresì che la chiusura dei distinti era in accordo con la società, per lo scarso numero di spettatori e per ridurre anche costi di gestione. Servono interventi per aprirli sui quali sta facendo la stima. Si capirà anche con la società se, come e quando farli». Qualcosa si sta muovendo. Nel frattempo, considerati i tanti abbonamenti (quasi 2000), potrebbero nascere grossi disagi per i parcheggi. Con il nuovo Parco Te, Piazzale Montelungo sarà zona pedonale e le macchine non avranno accesso dalle Aquile di viale Isonzo. Per i supporter virgiliani sarà riservato il parcheggio ex Kennedy, attualmente in costruzione, oltre ai posti lungo i viali e in zona Te Brunetti e in Valletta Valsecchi, le aree relativamente più vicine allo stadio.