A tutto ambiente: a Castiglione c’è Madre Terra

CASTIGLIONE – Torna domenica “Madre Terra”, la manifestazione incentrata su ambiente, natura e alimentazione che, dopo essere andata a sostituire la Giornata della Terra che era stata istituita dalla passata amministrazione comunale, viene solitamente realizzata nella tarda primavera. Considerato però che quest’anno a fine maggio l’Italia usciva da circa due mesi di lockdown totale, la manifestazione è stata rinviata e si terrà quindi domenica 27 settembre.

Questo il programma della giornata, che si svolgerà a parco Desenzani, è incentrata sul tema dell’acqua e vedrà la presenza anche del metereologo Luca Mercalli. Alle 11 l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine. Dalle 10 in avanti l’iniziativa “L’acqua in agricoltura come fonte di vita”: la consulta agricola del Comune di Castiglione curerà l’allestimento di spazi espositivi nei quali saranno illustrate le varie tecniche di irrigazione e di idrocoltura. Sempre dalle 10 di domenica associazioni e gruppi che operano nell’ambito della tutela ambientale illustreranno le proprie attività. Sempre nel corso della mattinata laboratori a tema “acqua” rivolti a tutti.

Sempre dalle 10 è prevista una singolare iniziativa: insieme al Fai, trekking urbano sulle tracce delle numerose fontane che si trovano sul territorio di Castiglione. È necessaria l’iscrizione e possono parteciparvi al massimo 15 persone. Lo stesso evento, in collaborazione con il Fondo ambiente italiano, si svolgerà anche alle 14.

Dalle 14.30 alle 18 proseguono poi i laboratori incentrati sul tema dell’acqua. Alle 17 è invece in programma la conferenza in streaming con il metereologo Luca Mercalli, esperto di ambiente e meteo di fama nazionale e più volte presente anche in tv dove, tra gli altri, da poco meno di vent’anni tiene una rubrica all’interno del programma “Che tempo che fa”. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Morselli.

Alle 18, in chiusura della manifestazione, musica con la band “Regeneration”, cover band ufficiale dei Pooh.