Pallavolo f – Il Pegognaga ancora in D con Comparsi Salutano Armiento e la giovane Kwabena

Pegognaga In attesa di poter inserire nell’organico ancora impegnato come progetto giovani nella serie D femminile lombarda, nel Pegognaga si registrano due uscite. Per raggiunti limiti di età non è stato confermato il libero Giulia Armiento, mentre Yaboaa Lovia Kwabena (2009) si è accasata alla Pro Patria Milano: giocherà nel team impegnato in serie C E disputerà al contempo con la compagine meneghina i tornei under 16 e 18. Nell’ultima stagione il Pegognaga, inserito nel girone B della D lombarda, ha chiuso con 36 punti. «Saremo ancora impegnati in questo torneo come progetto giovani – afferma il tecnico Marco Comparsi (in foto) – L’obiettivo è ovviamente quello di far crescere le nostre ragazze, di fare il massimo per affrontare il campionato con grinta e voglia di fare bene».