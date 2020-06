CASTEL GOFFREDO – Al via da lunedì la Tortello amaro week. Per una settimana intera, dal 15 al 21 giugno, Castel Goffredo sarà invasa dall’aromaticità dell’erba amara in tutte le sue declinazioni grazie alla collaborazione tra Pro loco Castel Goffredo e 31 commercianti castellani.

Vista l’impossibilità di organizzare la tradizionale Festa del tortello amaro, saranno i commercianti che cucineranno il tortello amaro e molti altri piatti a base di balsamita.

Focaccia all’erba amara, Amarburger, aperitivi aromatizzati, polpette all’erba amara, la tradizionale Torta del Buonumore sono solo alcune delle numerose e sfiziose proposte salate e dolci pensate per soddisfare anche i palati più esigenti. E come accompagnamento: vini selezionati e birra (La Castellana).

I commercianti saranno riconoscibili anche dalla locandina “Io partecipo alla Tortello amaro week” affissa in vetrina dei negozi aderenti con indicati i prodotti in vendita e tutte le info per ordinare e prenotare. Affisse inoltre, tutte e 31 locandine nella vetrina di Galleria Bazzani sotto i portici.

Al museo Mast, oltre alla vendita di prodotti con erba amara, sono in programma tre eventi all’aperto con posti limitati su prenotazione e nel rispetto delle norme vigenti di distanziamento. Il 19 giugno alle 20.30 “In cucina con l’Elisir Verdmaro, non solo un aromatico digestivo, ma un prezioso e innovativo ingrediente per dolci estivi”; il 20 giugno alle 17 “Show cooking dedicato alla preparazione del tortello amaro”, entrambi in collaborazione con Pro Loco Castel Goffredo; il 21 giugno alle 18.45 l’appuntamento mensile con “Un aperitivo al museo”, da giugno non più in streaming, dal titolo “L’erba nell’arte e nel piatto” a cura di Francesco Rizzoni, rettore del museo della basilica di Gandino (Bg).

L’elenco dei commercianti aderenti all’iniziativa, i piatti, i prodotti in vendita sono ora aggiornati e disponibili sul sito www.tortelloamaro.it nella sezione “I commercianti week” (link diretto: https://www.tortelloamaro.it/i-commercianti/). Per prenotazioni eventi: info@mastcastelgoffredo.it oppure è possibile chiamare lo 0376-771006.