Accordo Casalmoro-Maugeri per tamponi e test ai cittadini

CASALMORO – Considerato il perdurare dell’evolversi della situazione legata al contagio da Covid-19 e il suo carattere particolarmente diffusivo, al fine di attivare sul territorio comunale un’indagine epidemiologica utile nel caso di una nuova crescita dei contagi, il Comune guidato dal sindaco Franco Perini ha deciso di concedere il proprio patrocinio all’Irccs Castel Goffredo-Istituti Clinici Scientifici Maugeri per l’effettuazione di test sierologici e tamponi naso-faringei, rivolti a tutti i cittadini casalmoresi.

La somministrazione del test sierologico ai residenti richiedenti verrà svolta esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle prescrizioni conseguenti a un’eventuale positività del test, nonché delle autorizzazioni al trattamento dei dati per la privacy, ai seguenti costi: test sierologico a 36 euro e tampone, solo se test sierologico positivo a 30 euro.

L’istituto Maugeri offrirà inoltre, a coloro che aderiranno alla campagna di screening, l’accesso alle proprie prestazioni ambulatoriali di via Ospedale 36 a Castel Goffredo, con l’applicazione di tariffe agevolate sulla solvenza. Info dal lunedì al venerdì al numero telefonico 0376-77471.