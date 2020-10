Con Fulgar arriva in Europa il filato anti virus e anti batterico

CASTEL GOFFREDO – In tempo di Covid la ripartenza delle attività, il rientro in ufficio e il ritorno a scuola, hanno fatto crescere in maniera esponenziale la richiesta di capi di abbigliamento con trattamento per la protezione antibatterica e antivirale. È in questo contesto che si inserisce l’arrivo in Europa del nuovo prodotto di Rhodia-Solvay. Il gruppo brasiliano infatti si è affidato a Fulgar per la produzione e distribuzione europea della tecnologia Amni virus-bac off, il nuovo filato di poliammide con proprietà antivirali e antimicrobiche che arriverà in Europa con Fulgar con il nome di Q-Skin powered by amni virus-bac off.

Sviluppato in breve tempo nei laboratori di ricerca dell’azienda Rhodia-Solvay a Paulínia e Santo André (Brasile), il filato di poliammide è efficace contro la proliferazione di batteri e la trasmissione di virus, grazie all’agente antivirale e antibatterico incorporato permanentemente nella sua matrice polimerica. Le sue proprietà antivirali sono state testate da un laboratorio indipendente, seguendo i protocolli tessili internazionaliRacconta Alan Garosi, marketing manager di Fulgar: «Siamo contenti che la collaborazione di successo tra il nostro gruppo e Solvay-Rhodia prosegua con questo filato innovativo e molto importante in questo momento storico. Abbiamo sviluppato in Brasile in tempi record un prodotto efficace per combattere la diffusione dei virus. È una protezione aggiuntiva che ci aiuta ad essere più tranquilli in questo momento di rientro al lavoro e a scuola, impedendo che i nostri vestiti e le nostre scarpe siano un veicolo per la trasmissione di virus e batteri e bloccando il trasporto di questi microrganismi da luoghi pubblici verso le nostre abitazioni».

Spiega a sua volta Antonio Leite (Solvay Group): «Per la distribuzione in Europa abbiamo pensato di affidarci ad un player dall’expertise importante come Fulgar. Questo filato tessile, in distribuzione in Europa da novembre, può essere utilizzato per la produzione di capi casual, sportivi, abiti da lavoro, calze, scarpe e accessori, maschere per la comunità e persino abbigliamento ospedaliero e per il corredo dei più piccoli, copri sedili, guanti».