Terminati i lavori di riqualificazione delle vie del centro di Canneto

CANNETO – Si sono conclusi, a cura della ditta Moschini Costruzioni Srl di Castiglione delle Stiviere, i lavori che sono stati predisposti dal Comune per il rinnovo totale del manto stradale e la riqualificazione di via Don Enrico Tazzoli, all’ingresso del paese, che hanno comportato anche il rifacimento di due dossi ormai distrutti, oltre alla sistemazione dei cordoli in cemento delle aiuole. Per consentire tali lavori il Comune aveva predisposto la chiusura dell’intera via Tazzoli, dall’ingresso del paese in corrispondenza della ex S.S. 343 ora strada provinciale 343, fino alla Torre Civica gonzaghesca e all’intersezione con piazza Matteotti. Proseguono pertanto così i lavori programmati dall’amministrazione comunale guidata per migliorare la viabilità del territorio e la sicurezza stradale, tutelando gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni. Il vasto piano di riasfaltature che è stato varato dal Comune ha visto anche il completamento in questi giorni della sistemazione di via Amerigo Vespucci, via Insurrezione, via Pietro Micca e via Francesco Arienti.