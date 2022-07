Ad Ostiglia il food truck festival

OSTIGLIA Ritorna ad Ostiglia la tre giorni dedicata al cibo da strada e alla buona musica.

Dal 29 al 31 luglio, piazza Cornelio e via Trento Trieste si animeranno con i migliori Food Truck italiani che soddisferanno i palati più esigenti in una tre giorni ricca di eventi ed appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito. L’evento è organizzato da Feednfood in collaborazione con il Comune di Ostiglia.

Dal 29 al 31 luglio 2022: cucine su ruote, urban market, attrazioni per bambini, concerti ed intrattenimento, birra alla spina. Nei concerti live si esibiranno, venerdì 29 luglio la band TFR (Triplo Filotto Rock), sabato 30 Disco 54, domenica 31″Vasco Rossi Band” Gli Angeli.

Venerdi 29 luglio l’animazione dei food truck inizia alle ore e prosegue fino a mezzanotte, sabato 30 dalle 11.00 a mezzanotte e domenica 31 dalle 11 alle ore 23.00

Per info: info@feednfood.it

Domenica 31 luglio, in centro storico, sarà attivo anche il mercatino dell’antiquariato, come ogni ultima domenica del mese.