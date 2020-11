Al via i lavori di strada Fontanella per una spesa di 300mila euro

CANNETO – Proseguono i lavori del Comune di Canneto per migliorare la viabilità del territorio. L’amministrazione ha così dato il via ad un vasto piano di riqualificazione che ha portato alla sistemazione di alcune strade che da tempo versavano in condizioni critiche e che proseguirà fino al prossimo anno. È il caso ad esempio della sistemazione di via Crispi, un tratto di via Micca, via Vespucci, via Francesco Arienti, alcuni tratti di via Insurrezione e via don Enrico Tazzoli. Il progetto più imponente, però, è quello annunciato dalla giunta e relativo alla riqualificazione della strada che collega Canneto con le frazioni di Runate e Carzaghetto. Una strada secondaria, utilizzata da molti veicoli agricoli, che da anni è in condizioni pessime. La strada comunale “Canneto-Runate-Carzaghetto-Fontanella” si stacca sul lato nord-ovest della s.p. 10 “Canneto-Casalromano-Cadimarco”, per poi collegarsi alla s.p. 2 “Asola-Casalromano-Isola Dovarese” in località Fontanella Grazioli, frazione del comune di Casalromano. A circa 2 chilometri dell’inizio la strada attraversa località “Runate”, per poi proseguire fino in prossimità del cimitero di Carzaghetto, dove si sdoppia, una, quella principale, prosegue fino al termine della stessa nel territorio del comune di Casalromano (Fontanella), l’altra si sviluppa sul lato sud-ovest e raggiunge le sponde dell’argine principale del fiume Oglio in località “Carzaghetto”. «L’ultimo intervento sostanzioso di manutenzione effettuato sulla strada – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia -, risale agli inizi degli anni 2000 dove oltre alla realizzazione di un nuovo tappetto d’usura del manto stradale del solo tratto principale, si era intervenuti al consolidamento di alcune banchine e scarpate. Attualmente l’intera strada si presenta in precarie condizioni di transitabilità, il manto stradale in vari punti, si è sgretolato provocando avvallamenti e in caso di pioggia si verificano ristagni d’acqua molto pericolosi per la sicurezza della viabilità. Rifaremo tutto con un tappeto stile Anas, di dieci centimetri di spessore.