Albero su un’auto a Buscoldo: un ferito. L’intera provincia sferzata dal vento forte

MANTOVA Le raffiche di vento che in queste ore stanno sferzando gran parte del territorio tra capoluogo e provincia, stanno creando non pochi problemi. Alle 16 di oggi, 4 febbraio, si contavano una ventina di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime due ore. Particolarmente critica la situazione tra Curtatone e Marcaria. Sulla Sp 57 in zona Buscoldo un’auto è stata colpita da una pianta caduta sulla strada sotto le raffiche di vento. Sul posto viogili del fuoco, polizia locale e 118. Una persona che era a bordo sarebbe rimasta ferita; stando alle prime informazioni le condizoni non sarebbero gravi. Altra pianta caduta su un’auto a Ospitaletto, ma in questo caso non ci sarebbero state conseguenze per chi era a bordo dele veicolo. Altri alberi pericolanti sono stati segnalatyi ancora nel comune di Curtatone nei pressi del supermercato Tosano. Nella zona dell’Alto Mantovano sono soprattutto i pali della Telecom pericolanti a dare problemi. Interventi dei vigili del fuoco per la loro messa in sicurezza sono segnalati tra Monzambano, Castiglione e Castel Goffredo. Vigili del fuoco impegnati anche all’outlet di Bagnolo San Vito per un’insegna pericolante e nel pomeriggio odierno in città in viale Gobio, dove sono state segnalate delle tegole pericolanti.