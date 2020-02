Tonelli (M5S): via le navette inquinanti da via Calvi

MANTOVA Ingorghi, scarsa efficienza e inquinamento. Questo il vice presidente del consiglio comunale Tommaso Tonelli (M5S) lamenta in relazione alle due navette che fanno spola dal campo canoa e da piazzale Montelungo con capolinea in via Calvi. «Le inquinanti navette (credo Euro 3) che Apam – da quanto riferito in consiglio comunale dovrebbe sostituire a breve – sono ormai divenute un intralcio per la normale circolazione cittadina», premette Tonelli. E prosegue: «La fermata di Via Calvi è quanto di più errato l’amministrazione potesse concepire».

Sul versante funzionale, essa fu Ideata «quando la navetta era una sola; con il raddoppio è diventata ormai solo un inutile ostacolo alla corretta circolazione cittadina.

Esse – prosegue il consigliere – sono costrette a fermarsi al centro della carreggiata bloccando il traffico in attesa che la navetta, che già occupava l’apposito stallo, lo liberi, creando colonne di auto. Altre volte, assecondando la legittima esasperazione degli automobilisti in colonna, compie un giro del quartiere sperando che nel frattempo l’altra navetta se ne sia andata, con maggior inquinamento».

Tonelli lamenta anche che gli stalli riservati bici e ciclomotori vengono occupati «in palese infrazione al Codice della Strada. Per non parlare dello scorso mese di dicembre quando il servizio è stato effettuato con veri e propri autobus», conclude il pentastellato.