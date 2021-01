Spia i conti correnti della ex, denunciato

VIADANA Nella giornata di oggi i Carabinieri della Stazione di Castellucchio hanno denunciato un uomo, A.A. classe 1972, nato a Mantova, per aver effettuato accessi abusivi informatici relativi al conto corrente di una donna, sua ex convivente.

L’uomo infatti, nei mesi scorsi, operando come dipendente di una società che fornisce assistenza alle filiali di un gruppo bancario, accedeva in diverse occasioni, senza autorizzazione, ai rapporti bancari intestati alla donna, residente a Castellucchio.

In questo modo l’uomo riusciva a visualizzare tutti i dettagli del conto, da saldo ai movimenti in entrata e in uscita, senza averne l’autorizzazione dal gruppo bancario.

Il 49enne è stato cosi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per accesso abusivo a sistema informatico dai Carabinieri della Stazione di Castellucchio.