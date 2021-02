Alla Rsa di Rivarolo la stanza degli abbracci nasce in chiesa

RIVAROLO – Anche la casa di riposo Tosi Cippelletti ha ora uno spazio all’interno del quale i parenti possono fare visita ai propri anziani, ospiti della struttura. Da ieri è infatti attiva la stanza degli abbracci che, nel caso della rsa rivarolese, è stata allestita all’interno della chiesetta della struttura per gli anziani. Già nelle prime ore di attivazione del servizio, come spiega la dirigenza della struttura, si sono svolte cinque o sei visite. Altrettante sono state organizzate anche per il pomeriggio di ieri.

Al momento la rsa ha optato per un orario di visita piuttosto ampio, che comprende tutti i giorni (tranne la domenica) sia il mattino che il pomeriggio e il sabato mattina. «Abbiamo preso questa decisione – fa sapere la dirigenza – perché da molto tempo i famigliari e i nostri ospiti non possono vedersi e quindi contiamo di dare la possibilità a tutti di incontrarsi almeno una volta nel giro di breve tempo. Secondo i nostri conti, infatti, nel giro di una settimana ogni anziano potrà ricevere una visita». Proprio in questi termini, e per consentire quante più visite possibile, si è optato per un tempo massimo di 15 minuti per ogni visita.

La stanza degli abbracci è stata allestita all’interno della chiesa della casa di riposo. Il visitatore arriva dall’esterno ed entra all’interno della chiesa, rimanendo in una sorta di gazebo realizzato con uno speciale tipo di plastica adatto allo scopo. Dall’altra parte del gazebo, con accesso diretto dall’interno della rsa, l’anziano accompagnato dal personale della struttura. Il “gazebo” in plastica è dotato anche di due appositi manicotti che consentono un contatto fisico o un abbraccio. Dopo ogni visita gli ambienti vengono sanificati.

«Abbiamo potuto acquistare la struttura – fa sapere la dirigenza della Tosi Cippelletti – grazie al contributo dell’azienda locale Leoni Cereali srl, che vogliamo davvero ringraziare».