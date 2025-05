Ancora raid al distributore di merendine del centro For.Ma

CASTIGLIONE – Ancora una volta, il Centro di Formazione di via Mantegna a Castiglione è stato preso di mira dai soliti ignoti. Nelle scorse ore, infatti, i carabinieri d’istanza nel comando locale del capoluogo morenico hanno eseguito un sopralluogo presso l’istituto professionale, constatando che alcuni individui, durante la notte a cavallo tra domenica e lunedì, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso, si sono introdotti nel plesso, puntando uno dei distributori di merendine e bevande, presenti lungo alcuni corridoi del complesso e nelle aree di aggregazione per studenti, docenti e personale scolastico. Una volta raggiunta la macchinetta, forzandola, avrebbero portato via del denaro contante dalla stessa. Sono in corso le indagini per far luce su quanto avvenuto al Centro di Formazione con sede nella cittadina aloisiana non nuovo, purtroppo, a raid di questo tipo. Nei mesi scorsi, ad esempio, alcuni malviventi, da una porta tagliafuoco, fecero il medesimo percorso, replicando, a loro volta, il colpo.