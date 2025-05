Infortuni sul lavoro: all’ospedale un 23enne e un 52enne

ALTO MANTOVANO – Altri due infortuni sul lavoro che vanno ad aggiungersi, purtroppo, all’elenco di quelli avvenuti, da inizio anno, nel territorio virgiliano.

Il primo è accaduto nella mattinata di ieri quando, erano da poco trascorse le ore dieci, un dipendente della ditta “Newtec Labelling”, con sede in via Giordani a Goito, mentre era intento nel suo lavoro ed impegnato ad utilizzare il flessibile, accidentalmente si è procurato il taglio della falange del dito indice della mano sinistra. L’operaio 23enne, residente proprio nel comune dell’Alto Mantovano, prontamente è stato trasportato dal 118, in codice verde, presso l’ospedale civile di Mantova. Sul posto, avvertiti dai colleghi presenti, anche il personale ATS Padana di Mantova ed i carabinieri della stazione locale per prestare le prime cure del caso ed avviare le verifiche di rito. Il secondo incidente, invece, è avvenuto sempre ieri, ma nel pomeriggi, poco dopo le 15.20 a Guidizzolo. Presso la ditta ortofrutta Ferrai, in via Roma, un operaio della ditta Martinelli di 52 anni, intento a sistemare un condizionatore, è caduto dalla scala. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Brescia per sospetta frattura del femore. Sul posto, oltre i tecnici dell’Ats per la ricostruzione del fatto, anche i carabinieri di Guidizzolo.

Come detto sono solo gli ultimi due incidenti sul lavoro registrati nella provincia virgiliana di una lunga serie. Fortunatamente questi raccontati non hanno avuto epiloghi tragici come in altri casi.