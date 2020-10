Anziano trovato senza vita nella propria abitazione

COMMESSAGGIO Viveva da solo ma in paese lo vedevano spesso palesarsi, sia per svolgere le normali commissioni o per recarsi alla posta o, magari, per andarsi a bere un caffè al bar e scambiare quattro chiacchiere con gli avventori. Per questo, nonostante una vita comunque riservata e tranquilla, i vicini si sono preoccupati quando, ieri mattina non lo hanno visto uscire di casa e hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Questi, una volta giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, sono entrati trovando conferma di quello che gli stessi vicini temevano. In una delle stanze giaceva infatti a terra il corpo senza vita del 76enne Enzo Carpi. Immediatamente si è cercato di capire se si poteva tentare un intervento di rianimazione nei confronti dell’anziano ma non c’era ormai più nulla da fare: per quanto recente la morte era sopraggiunta già da alcune ore. Non è infatti improbabile che il malore che ha stroncato la vita dell’uomo sia sopraggiunto nella tarda serata di venerdì e, dalla postura del corpo, probabilmente il pover’uomo è stato colpito improvvisamente dal malore senza avere tempo di chiedere aiuto. Enzo Carpi lascia una figlia, ancora da fissare la data delle esequie che si svolgeranno probabilmente nella giornata di domani.