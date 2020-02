Registro imprese storiche, consegnati gli attestati alle imprese con oltre 100 anni

MANTOVA Si è svolta presso la sala Lune e Nodi della Camera di commercio di Mantova la cerimonia di premiazione delle imprese storiche mantovane che hanno raggiunto il prestigioso traguardo del secolo di vita e hanno acquisito il diritto a iscriversi nel registro nazionale delle imprese storiche tenuto da Unioncamere Italiana.

“Si tratta di imprese di varia natura – ha commentato il Presidente Carlo Zanetti – rappresentative dei vari settori dell’economia locale: dal commercio, all’artigianato, all’industria e all’agricoltura. Aziende che costituiscono un patrimonio storico del territorio, iniziative imprenditoriali che hanno attraversato oltre un secolo della storia del nostro Paese, sapendosi innovare e mantenendosi con continuità attive a dispetto delle grandi trasformazioni sociali ed economiche di cui sono state testimoni. Imprese che sono giunte alla quarta o quinta generazione della stessa famiglia, altre che, pur passando di titolarità, hanno tuttavia conservato l’attività storica, spesso arricchendola di nuovi ambiti di interesse per dare risposte al mercato nel corso dei decenni. Un patrimonio reputazionale intessuto dalle storie di donne e uomini che hanno saputo rinnovare la scommessa della prosecuzione dell’impresa familiare e che ancora oggi creano lavoro e ricchezza per la nostra società”.

Le imprese oggi premiate sono 17 e portano a 39 le aziende mantovane – su un totale di 2.552 in Italia – che possono fregiarsi di questo ambito marchio di storicità.

Il Registro delle imprese storiche costituisce una mappatura a livello nazionale delle imprese centenarie, è stato realizzato grazie alla nutrita partecipazione delle imprese ai bandi territoriali promossi da molte Camere di commercio o raccogliendo le segnalazioni delle stesse Camere sulla presenza di imprese longeve nei propri territori.

Dimostrare la longevità dell’azienda non è sempre agevole; soccorrono al riguardo l’anagrafe economica delle Camere di Commercio che svolgono il compito di registro delle attività economiche da metà Ottocento, ma le imprese hanno anche prodotto documenti, fotografie dell’epoca, testimonianze antiche delle occupazioni dei loro avi.

Nel Registro le imprese più longeve rappresentano la continuità di esperienze e valori imprenditoriali, perpetuano un messaggio positivo di tenacia, intraprendenza e capacità di far fronte alle difficoltà e di saper cogliere nel contempo le opportunità che il mercato offre, si pongono come esempio per chi anche oggi desidera con la propria idea d’impresa realizzare se stesso e creare valore per la società civile.

Elenco delle 17 imprese mantovane che il 19 febbraio 2020 hanno ricevuto l’attestato di iscrizione nel registro nazionale delle imprese storiche, che da diritto a utilizzare il marchio di impresa storica.