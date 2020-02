Ritorno alle origini? Una due giorni sul cinema contemporaneo

MANTOVA Anche al cinema contemporaneo sta andando alla ricerca delle proprie radici? Da questa domanda prende le mosse RITORNO ALLE ORIGINI? il corso di cinema che sabato 8 e domenica 9 febbraio inaugura il tradizionale “anno accademico” dal cinema del carbone.

In una due giorni immersiva, Fabrizio Tassi – vicedirettore di Cineforum e collaboratore di FilmTv e Micromega – passerà in rassegna molti dei film americani (per nascita o per ispirazione) delle ultime stagioni per mostrare come tutti si interroghino sulla necessità di “rifondare” il cinema. Temi alti, miti ritrovati, generi rianimati, alla riscoperta delle origini, ripensando al bigger than life.

Il corso si presenta come un’occasione per allenare “l’arte di guardare un film”, ovvero la capacità di “leggere” il cinema in profondità, abbandonandosi alle immagini, passeggiando tra le inquadrature, una sequenza dopo l’altra, alla scoperta di idee, emozioni, ispirazioni segrete. Un’arte che verrà esercitata sul cinema di Nolan e Villeneuve, Bill Morrison e Paul Thomas Anderson, passando per Garland, Chazelle e Tarantino, Spielberg e Clint Eastwood (ma anche i britannici Andrew Haigh e Andrea Arnold), con poca teoria e tanta pratica.

Il corso si terrà sabato 8 febbraio dalle 14.30 alle 17.30, domenica 9 febbraio dalle 10.00 alle 13.00. Per partecipare occorre inviare una email di pre-iscrizione all’indirizzo info@ilcinemadelcarbone.it. Costo iscrizione: 30 EURO + tessera associativa 2019-2020 | 20 EURO per gli studenti dell’Università di Mantova.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.