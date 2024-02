Calcio serie C – Mantova, dubbi in mezzo e in attacco. Per Bordin 4-3-3 senza Struna e Malomo

Mantova Giornata di vigilia oggi per il Mantova. La squadra di Possanzini a Mantovanello sosterrà l’ultima seduta prima del big match di domani al “Martelli” contro la Triestina. Gara in cui l’Acm è chiamato a risollevarsi dopo il ko di domenica contro l’Albinoleffe. Fatta eccezione per Cavalli, che dovrà stare fermo una ventina di giorni per l’infortunio alla caviglia destra e di Panizzi, squalificato, la squadra è al gran completo. Settimana di lavoro molto corta, ma intensa. Tanto lavoro per cercare di preparare al meglio questa sfida che rappresenta uno spartiacque importante della stagione. Per sfidare al meglio la formazione giuliana, Possanzini dovrebbe tornare alle “origini”. Il modulo ovviamente resta il 4-3-3 con tutti o quasi i punti fermi. In difesa dovrebbero rientrare Radaelli sulla corsia di destra e Brignani come difensore centrale al fianco di Redolfi. Scelta obbligata a sinistra con Celesia. In mezzo l’unico dubbio è Muroni. Il centrocampista non è al meglio e al suo posto non è da escludere l’inserimento di Wieser. In attacco Galuppini a destra, a sinistra il ritorno dal 1’ di Fiori e in mezzo potrebbe esserci il ballottaggio Mensah-Monachello. L’attaccante siciliano con l’Albinoleffe ha dimostrato di essere in un buon momento.

Qui Triestina – Per i giliani c’è ancora l’incognita modulo. Mister Bordin solitamente schiera un 4-3-3. Per la gara di domani out sicuramente Struna e Malomo. Non è poco.