Incendio nella scuola materna di Castiglione Mantovano. Una persona intossicata dal fumo

CASTIGLIONE MANTOVANO Attimi di paura questa mattina all’interno della scuola materna di via Dante Alighieri a Castiglione Mantovano dove si è sviluppato un incendio. Una persona è stata soccorsa sul posto per avere inalato del fumo, ma da quel che risulta non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. L’allarme è scattato alle 10.10 . Le fiamme sono partite da un quadro elettrico a causa di un probabile corto circuito. Poco dopo sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Nello stabile erano presenti due persone e almeno una di queste, una donna di 43 anni, ha respirato del fumo rimanendo intossicata pur se in modo lieve stando a quanto appreso.