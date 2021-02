Asola, arrestato un persecutore

CASTIGLIONE Era venerdì 29 gennaio 2021 quando una donna si presentava negli uffici della Stazione Carabinieri di Asola per presentare una denuncia nei confronti dell’ex convivente.

La donna aveva rappresentato ai Carabinieri di essere vittima, sin dal 2017, di azione persecutoria e violenta perdurante nei suoi confronti da parte dell’ex convivente. I Carabinieri, a seguito di delicata attività d’indagine, avevano denunciato in stato di libertà l’uomo, un 25enne del luogo, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Vista la situazione ormai divenuta insostenibile, i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto all’Autorità Giudiziaria competente l’emissione dell’ordinanza per la custodia cautelare in carcere, che hanno poi eseguito nei confronti di S.F..

Il 25enne, per il quale è scattato l’arresto per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, è stato tradotto in carcere.

La vittima, che ha poi ringraziato i Carabinieri, è stata informata che ora potrà decidere d’intraprendere o meno tutte le iniziative previste dalla legge a sua tutela.

La Compagnia di Castiglione delle Stiviere invita tutte le persone che sono vittime di violenza domestica, maltrattamenti, soprusi e quant’altro, a contattare i Carabinieri o i più vicini Centri Antiviolenza – tel. 1522 – per segnalare, da subito, eventuali episodi violenti e/o persecutori.