Borgo dei Borghi, stasera la finale. In lizza c’è Pomponesco

POMPONESCO C’è Pomponesco tra i 20 comuni finalisti della gara Il Borgo dei Borghi. Questa sera 21.20 su Rai3 appuntamento con Camila Raznovich per scoprire la classifica e il vincitore dell’edizione 2021. Il programma di successo è arrivato alla sua ottava edizione ed in questi anni ha permesso agli spettatori la scoperta di ben 260 Borghi bellissimi. La giuria di esperti è composgta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.

Questi i 20 borghi in gara (uno per regione): Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); Grottammare (Marche – Ascoli Piceno); Pico (Lazio – Frosinone); Campli (Abruzzo – Teramo); Trivento (Molise – Campobasso); Albori (Campania – Salerno); Valsinni (Basilicata – Matera); Tropea (Calabria – Vibo Valentia); Pietramontecorvino (Puglia – Foggia); Geraci Siculo (Sicilia – Palermo); Baunei (Sardegna – Nuoro).