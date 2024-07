Asola, una ‘Tombola e Lotteria benefica’ del Comitato Asolano della Croce Rossa per raccogliere fondi per acquistare una nuova autoambulanza

ASOLA Serve una nuova moderna autoambulanza attrezzata da utilizzare per i servizi da effettuare sul territorio e così la Croce Rossa di Asola con i suoi volontari ha deciso di realizzare una grande speciale tombolata e lotteria benefica per la raccolta dei fondi necessari. L’evento è previsto per venerdì 2 agosto con inizio alle ore 20.30 presso la sede del Comitato Locale di Asola della Croce Rossa Italiana in via Parma 7/C. In palio con il gioco della tombola ci saranno grandi premi e con la lotteria ci sarà anche la possibilità di vincere numerosi cesti alimentari. Per prenotare i posti per partecipare alla tombola e lotteria benefica occorre telefonare al numero 0376-720333.

Paolo Zordan