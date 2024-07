Piubega, una ‘Cena sotto le Stelle’ a Palazzo Pavesi

PIUBEGA L’Associazione Amici di Mario Pavesi organizza una “Cena sotto le stelle nel suggestivo cortile di Palazzo Pavesi” che si terrà venerdì 2 agosto dalle ore 21. L’associazione culturale è nata con lo scopo di far vivere Palazzo Pavesi alla comunità piubeghese e non solo, come era desiderio dell’Ing. Mario Pavesi, che nel 2017 ha donato lo stabile al Comune di Piubega. Il menù della cena sotto le stelle a Palazzo Pavesi prevede il risotto alla mantovana, lo spiedo con polenta e giardiniera, dolce, acqua, vino e caffè. La cena è aperta a tutti, soci dell’Associazione Amici di Mario Pavesi e non soci, e prevede un costo di 30 euro a persona. Da qualche giorno sono aperte le prenotazioni obbligatorie da effettuare via whatsapp ai numeri 333-4963061 (Daniela) e 339-4032896.

Paolo Zordan