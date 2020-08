In dono all’Ospedale di Borgo Mantovano l’opera pittorica dell’artista di Poggio Rusco Marzia Roversi

MANTOVA Sono stati svelati domenica scorsa, a Castel San Zeno di Montagnana (Padova), nel corso della vernice di “Palio in Arte”, i tre Ospedali destinatari dei doni pittorici che l’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese ha deciso di donare, come segnale di ringraziamento per il prezioso lavoro svolto nel periodo critico dell’emergenza coronavirus. Tra i destinatari vi è l’ospedale di Borgo Mantovano. Per dare un segnale forte ma anche di speranza, sono state donate tre opere ad altrettante strutture Sanitarie che si sono distinte durante l’emergenza Covid. Tra queste vi è l’Ospedale di Borgo mantovano a cui sarà donata l’opera dell’artista di Poggio Rusco Marzia Roversi dal titolo “La Castellana”. Le altre due strutture sanitarie a cui l’Associazione Palio donerà le altre opere sono l’Ospedale di Schiavonia (PD), e l’Ospedale di Cremona. La consegna avverrà domenica 6 settembre alle ore 11, nella sala Austriaca di Castel San Zeno a Montagnana.