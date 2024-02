Calcio 1a Categoria – Campagnari is back: “Sporting, ora la Coppa”

Goito Il derby play off di Prima tra Sporting Club e Porto se lo aggiudicano i goitesi grazie al guizzo vincente nella ripresa di Guernieri. A Goito finisce 2-1, il match più atteso della 22ª giornata, con l’ex di turno, Andrea Campagnari che ha aperto le danze: «E’ stata una gara tosta e difficile – afferma – dove entrambe ci tenevano a fare bene. Per nostra fortuna (e bravura), ci abbiamo creduto fino alla fine, cambiando anche assetto in corsa, per portarla a casa. Il mio gol è arrivato su cross nell’area, il difensore ha sfiorato la palla, così l’ho stoppata e calciata sotto le gambe del portiere». Un ritorno in maglia rossoblù dopo otto anni, proprio dal Porto, nel mercato invernale: «L’ultima volta è stata quando vincemmo la Prima Categoria nella stagione 16/17 – racconta – . Ho scelto di tornare perché avevo bisogno di nuovi stimoli: sapevo dell’interesse che il mister nutriva per me. Mi sto trovando benissimo, in un gruppo giovane, ma che mi ha fatto sentire subito di nuovo a casa».

«Il nostro obiettivo – conclude Andrea – è stare attaccati al gruppo delle prime. Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, per questo dovremo essere bravi ed attenti a non sottovalutare nessuno. A partire dalla gara di domenica con la Poggese: massimo rispetto, ma nessuna paura. Oltre ad essere in corsa per il campionato, abbiamo anche l’impegno di Coppa che potrebbe ritornarci utile nel caso in cui non dovessimo riuscire a salire in Promozione con il campionato. Fino ad ora abbiamo avuto un percorso più che positivo, ma adesso la stagione sta entrando nel vivo. E noi non molleremo di un centimetro».