Solferino, Mercoledì 31 Luglio con la commedia ‘Grazie Ragazzi’ di Antonio Albanese e Sonia Bergamasco cinema all’aperto gratuito nel giardino della chiesa in piazza Castello

SOLFERINO Appuntamento domani sera alle 21.30 con il cinema all’aperto organizzato dal Gruppo animazione parrocchiale “ComuniKazione” di Solferino, con ingresso libero presso il giardino della chiesa in piazza Castello. In programma la commedia del 2023 “Grazie ragazzi”, un film con un chiaro intento sociale raccontato con disarmante semplicità, per la regia di Riccardo Milani e con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e Giorgio Montanini. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento. La programmazione del cinema all’aperto è prevista anche per i prossimi mercoledì di agosto (7, 14, 21 e 28).