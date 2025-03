Autocisterna uscita di strada

POZZOLO Alle ore 14:55 è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova una richiesta di soccorso per la fuoriuscita dalla sede stradale di una cisterna carica di GAS GPL.

Per cause da accertare mentre percorreva la strada Volta-Pozzolengo SP18 in comune di Cavriana il rimorchio di un autoarticolato a pieno carico è rimasto in bilico sul bordo della sede stradale.

Immediatamente sono accorse dalla sede centrale tre squadre dotate di AutoPompaSebatoio, Autogrù, e Furgone NBCR (nucleo batteriologico chimico radioattivo), per mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

Si attendono dal Nucleo Regionale NBCR gli specialisti per il travaso del gas GPL contenuto nella cisterna.

Presenti sul posto Polizia Locale Unione dei Colli Morenici.