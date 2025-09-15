Azzannato dai rottweiler mentre passeggia col cane a Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – La passeggiata della domenica mattina con il suo cane avrebbe potuto trasformarsi in un incubo. Sì perché ieri poco dopo le 8.30 un 61enne residente in paese, appunto mentre stava passeggiando con il proprio cane lungo via Vittorio Veneto, all’improvviso si è trovato davanti due esemplari di rottweiler in apparenza piuttosto inferociti.

Onde evitare che uno dei due molossi (o entrambi) si avventassero sul suo cane, di taglia decisamente inferiore, il 61enne si è praticamente messo in mezzo venendo però a sua volta attaccato dai due grossi cani, che lo hanno azzannato ad un braccio e ad una gamba. Una situazione che avrebbe forse potuto degenerare in modo incontrollato, ma che per fortuna è “rientrata” in modo del tutto spontaneo.

Il 61enne però a quel punto non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118 che ha poi portato il malcapitato al Poma per le cure e le medicazioni del caso.

I due rottweiler a loro volta sono stati recuperati dal proprietario. Chippati, vaccinati e regolarmente detenuti, a quanto pare si erano aperti una sorta di varco nella recinzione e da lì erano passati per correre in strada allarmati dal passaggio del 61enne e del suo cane. I due molossi sarebbero poi stati restituiti al proprietario.