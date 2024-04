Rugby serie A – I Caimani tornano in campo dopo due settimane di stop. Allo Zaffanella sfidano Verona

Viadana Archiviate le due settimane di sosta, i Caimani Rugby Viadana tornano nuovamente in campo allo Stadio Zaffanella per affrontare, nell’anticipo di oggi pomeriggio alle ore 15.30, il Verona Rugby, al momento in vetta alla classifica di serie A. Mancano 3 partite al termine della regular season e i gialloneri possono ancora puntare al quarto posto del Paese, distante 5 lunghezze. Non sono pochi i punti comunque, e bisogna sperare in qualche passo falso dei trevigiani. Il match con la prima della classe segnerà il ritorno dei Caimani nel proprio fortino, dopo l’ultimo sfortunato match disputato il 23 marzo contro Tarvisium, con i padroni di casa costretti a cedere proprio all’ultimo minuto incassando una meta degli avversari. Una sconfitta amara che spingerà i ragazzi di coach Madero e Tejerizo a tentare il tutto per tutto contro la capolista veronese, tentando di ribaltare anche il risultato dell’andata. «Ci aspetta una partita molto dura però, contro una grande squadra come Verona – afferma coach Madero che non nasconde le insidie del match – Queste due settimane di stop ci sono servite ancora una volta per focalizzarci su ciò che abbiamo sbagliato contro Tarvisium e su ciò che dobbiamo migliorare in queste ultime quattro partite che ci rimangono da giocare. Quella contro Verona sarà una grande sfida per tutti noi: siamo pronti a combattere fino alla fine perché sarà sicuramente una partita lottata e in bilico fino alla fine». Questa la formazione scelta dai tecnici Madero e Tejerizo per superare la prima della classe: Maestri, Russo, C. Paternieri, Sanchez, Crivaro, M. Paternieri (C), Cafarra, Sarzi Amadè, Zanatta, Casasola, Marchiori, Loretoni, Halalilo, Dorronsoro, Bartolini. A disposizione: C. Gamboa, Marcoleoni, Vallesi, A. Artoni, Cocconi, Minasi, Arena, Donica.