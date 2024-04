Bandinelli amplia i propri confini: a Marcaria un nuovo deposito

MARCARIA – La storica azienda operante nel settore di recupero di rottami ferrosi e metallici, Bandinelli Spa, amplia la propria attività introducendo alla sede situata a Marcaria un nuovo spazio che fungerà da deposito. Come infatti riportato dal verbale riguardante la conferenza dei servizi svoltasi ormai diversi mesi fa l’ampliamento degli spazi si rende necessario anche in virtù della riduzione di superficie a cui l’azienda potrebbe essere in parte costretta a seguito dei lavori di raddoppio ferroviario. «La proposta progettuale di variante- recita il verbale della conferenza dei servizi – prevede un ampliamento dell’attività esistente reso necessario ed urgente per mantenere in essere l’attività anche a seguito della riduzione della superficie fondiaria indotta dalle procedure espropriative conseguenti alla realizzazione dell’opera strategica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consistente nel raddoppio della linea ferroviaria Mantova, Codogno, Milano da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Nello specifico è previsto un ampliamento aziendale con realizzazione di un capannone ad uso cernita alluminio, per svolgimento di attività di recupero e cernita di materiali con area di pertinenza per parcheggio degli autotreni». Stando infatti a quanto confermato anche dall’assessore all’urbanistica di Marcaria Enrico Lungarotti : «Gli spazi si estenderanno dall’attuale sede dell’azienda fino all’intersezione che dalla statale 10, proseguendo dritto conduce a Cremona e svoltando a sinistra porta ad Acquanegra sul Chiese».