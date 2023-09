Atletica – La Rigoletto si classifica nona nella finale B nazionale Allieve Libertas, tutti a podio a Soncino

Mantova Il weekend scorso si è svolta a San Biagio di Callalta (Tv) la finale B nazionale a squadre Allievi. L’Atletica Rigoletto ha chiuso al 9° posto. La prima giornata si è conclusa con la splendida vittoria di Elisa Marconi nei 2000 siepi, dominati dall’inizio alla fine e chiusi in 8’11’’06, mentre Giulia Nasi è giunta seconda nel lancio del martello con la misura di 40.58. Argento meritato anche per Giulia Aldrighetti nei 5.000 km di marcia, chiusi senza proposte di squalifica in 31’31’’81. Sesto posto per Matilde Bosi nel getto del peso con 9.93, mentre nel disco è giunta quarta con 28.40. Ottima gara e nuovo personale per Fatima Zairi nel salto in alto con 1.53, che le è valsa la quarta piazza. Anna Bassi nei 100 ha chiuso in 14’’91, Giulia Savioli 1’08’’69 nei 400, Alice Diprima ha saltato 8.56 nel triplo e 3.92 nel salto in lungo. La staffetta 4×100 (Diprima-Butturi-Orsi-Bassi) è giunta al traguardo in 58’’31. La seconda giornata di gare ha visto Marta Rasini sul secondo gradino del podio nei 3000 m. col tempo di 11’06’’46, suo nuovo personal best. Matilde Butturi è giunta nona nei 400 ostacoli in 1’18’’42 e Giulia Savioli ha corso i 200 in 30’’44. Dopo la vittoria nei 2000 siepi, Elisa Marconi ha corso gli 800 in 2’31’’53 (nona) e l’ultima frazione della 4×400 insieme a Giulia Savioli, Anna Bassi e Olivia Orsi chiudendo in 4’34’’16 (nona piazza). Tutti sul podio i ragazzi della Libertas Mantova a Soncino. La ripresa dopo le lunghe vacanze è stata ottima. A salire sul gradino più alto è stato Alessio Borghi nel getto del peso col personale di m. 9.68. Prima nella velocità anche Maddalena Gola, al primo anno di categoria, che ha vinto con autorità i 60 metri in 8’’66 e si è piazzata terza nel salto in lungo con m. 4.11. Buon argento per Oscar Torresani nei m. 1000: ha corso in 3’23’’87. Argento nel getto del peso anche per Amanda Costi con m. 9.68 e quinta la sorella Virginia con m. 7.68 in attesa della gara di vortex. Sandro Torresani “esordiente” ha corso i m. 600 in 2’17’’11.

Prossima gara per questi giovani il 14 ottobre a Cremona, mentre i grandi gareggeranno il 30 sempre a Cremona.