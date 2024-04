Recupero palestra di Gazzuolo: in corso l’affidamento della progettazione

GAZZUOLO – L’amministrazione di Gazzuolo, come già annunciato sulle nostre pagine, sta provvedendo ad affidare la progettazione definitiva esecutiva relativa l’adeguamento sismico e di antincendio della palestra comunale di via Guglielmo Marconi con l’intento di candidare l’intervento del valore, secondo una stima preventiva di 750mila euro, all’apposito bando che potrebbe appunto finanziare l’opera di riqualificazione. Ugualmente a ciò il Comune, ha potuto avviare la progettazione a seguito di un contributo del valore di 75mila euro, che sarà riconosciuto, se la redazione del progetto si concluderà entro i termini previsti ed indicati dal regolamento dell’assegnazione di questi stessi contributi. L’amministrazione e gli uffici sono pertanto al lavoro al fine di rispettare tutte le tempistiche evidenziate. «L’obiettivo – afferma il vicesindaco Agostino Loris Contesini – è quello di riqualificare la palestra, ma per poterlo fare serve intercettare le risorse necessarie, è per questo che vogliamo candidare la progettazione ad un bando. Complessivamente – continua l’amministratore – l’opera ammonta alla cifra di 750mila euro». Nel frattempo altri importanti progetti di recupero e rigenerazione proseguono sul territorio di Gazzuolo.