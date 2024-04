Il 4 e il 5 maggio a Palazzo Forti Art-Vocacy e Art-Educazione

SABBIONETA – Sabato 4 e domenica 5 maggio Palazzo Forti farà da cornice al corso di Art-Vocacy e Art-Educazione organizzato nell’ambito del Progetto “Comunità inter-dipendenti”, a cura dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” e di ForMattArt, associazione di promozione sociale. Due giornate di full immersion, dalle 10 alle 18, destinate in modo prioritario ad artisti, educatori, insegnanti e pedagogisti con il desiderio di lavorare sulla contaminazione tra le arti e le scienze educative. I docenti saranno due drammaturghe (Alice Marinoni e Paola Fresa), una artista visiva/fotografa (Alice Patriccioli) ed un rapper fonico professionista (Mirko Kiave Filice). Quest’ultimo, nella giornata di domenica 5, oltre a tenere le attività di laboratorio, presenterà l’album “N.I.E.N.T.E.”, contenente 8 brani originali di J An, Radin, Kappaeesse, Akira, Flo’w e Kiro, i ragazzi del laboratorio di scrittura rap che lo stesso ha tenuto a Milano, sempre grazie a ForMattArt, che da diversi anni si occupa di attivare processi di advocacy per i minori e adulti in situazioni di fragilità. Il linguaggio artistico, infatti, è uno straordinario strumento di attivazione del dialogo e della crescita inter ed intrapersonale, di trasformazione delle relazioni e dei contesti. Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione Comunità Mantovana.

Per informazioni ed iscrizioni (aperte fino a 2 maggio) i contatti sono: formattart@gmail.com op. cell. 342-1472268.